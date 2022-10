Ubriaco fradicio si schianta. Denunciato un'automobilista di 48 anni

Ha provocato un incidente stradale senza feriti. Al momento di essere sottoposto all'alcoltest è risultato ubriaco fradicio.

I fatti

E' successo ieri 24 ottobre in centro a Vo' Euganeo. Nei guai è finito un uomo di 48 anni residente a Chioggia. Dopo lo schianto qualcuno ha chiesto l'intervento dei carabinieri. I militari dell'Arma fin da subito si sono accorti che l'automobilista coinvolto presentava uno stato psicofisico preoccupante. L'hanno così sottoposto all'etilometro che ha sciolto tutti i dubbi. Il quarantottenne di Chioggia si è schiantato con un tasso di 2,40 g/lt quasi cinque volte il limite consentito dal Codice della Strada. Le forze dell'ordine non hanno potuto far altro che denunciarlo per guida in stato d'ebbrezza con contestuale ritiro della patente