Suv finisce contro un albero: 5 a bordo, ferito un bambino

Domenica sera, 14 luglio alle 21:40, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Germania incrocio con via Regione Veneto a Padova per un SUV con cinque persone a bordo finito contro un albero: un bambino ferito. La squadra accorsa dalla centrale ha messo in sicurezza il mezzo e collaborato ai soccorsi sanitari. Il bambino dopo essere stato stabilizzato dal personale del Suem è stato trasferito in ospedale. Assistiti sul posto dai sanitari le altre quattro persone. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.