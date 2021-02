Tamponamento sulla Monselice Mare, una 47enne rimane ferita nell'impatto

La donna è stata portata in ospedale per curare le ferite. Un mezzo della nettezza urbana le è andato addosso in prossimità di una rotatoria

Lo scontro, l’urto, le ferite. Una donna è finita in ospedale dopo essere stata tamponata da un mezzo della nettezza urbana.

L’incidente

Erano le 8 della mattina di mercoledì 17 febbraio. Una 47enne di Pozzonovo stava percorrendo la Monselice Mare quando all’altezza della rotatoria su via Soraglia è stata tamponata. A causare l’incidente è stato un 42enne, anch’egli di Pozzonovo, alla guida di un camion della nettezza urbana. L’uomo è sceso per controllare le condizioni della donna: l’urto è stato abbastanza forte da causarle delle lesioni lievi. Così ha chiamato un’ambulanza e con essa sono arrivati i carabinieri per i rilievi. La 47enne è stata curata all’ospedale di Piove di Sacco. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.