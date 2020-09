Incastrato dagli accertamenti in ospedale: aveva causato un incidente mentre guidava ubriaco

Sono arrivati i risultati degli esami svolti a seguito di un incidente e la situazione non promette bene. Un 46enne ha causato un sinistro mentre era ubriaco alla guida.

Il fatto

La sera del 28 giugno un 46enne di origine marocchina residente ad Arzergrande aveva causato un incidente nel suo paese, in via Umberto I. I carabinieri di Codevigo lo hanno portato in ospedale per degli accertamenti, così da capire se guidasse ubriaco. I risultati hanno dato un esito positivo e hanno fatto scattare la denuncia: aveva 2,53 g/l di alcol nel sangue.