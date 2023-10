Padova maglia nera per i ciclisti in Italia, 10 morti in un anno tra città e provincia

Padova maglia nera per gli incidenti stradali mortali dei ciclisti. Nel 2022 ci sono stati 10 ciclisti morti, record negativo in Italia. Dopo la provincia di Padova ci sono Udine con 9 morti e poi Milano, Venezia e Ravenna con otto. Rispetto al 2021, gli incidenti e gli infortunati fanno registrare, nel complesso, una crescita anche post-pandemia. Gli aumenti si concentrano soprattutto nel periodo primaverile ed estivo, in cui la percentuale di chi sceglie la bicicletta per muoversi aumenta del 22%. Tra i comportamenti errati alla guida che provocano gli incidenti con le biciclette, si confermano tra i più frequenti la distrazione, il mancato rispetto della precedenza e la velocità troppo elevata. I tre gruppi costituiscono complessivamente il 38,1% dei casi. L'alta velocità resta il comportamento più sanzionato e rappresenta infatti il 38,7% del totale. Diminuiscono le sanzioni per mancato uso delle cinture di sicurezza, dei sistemi di ritenuta per bambini e per mancato uso del casco. Rimane elevato il numero di sanzioni per uso improprio di dispositivi in auto e aumentano le sanzioni per guida sotto effetto di alcool e droghe.