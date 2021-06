Il presidente Zaia incontra il prefetto Grassi: «Impegno per sicurezza e ambiente»

«Ho formulato al dottor Grassi il mio benvenuto insieme a quello di tutto il Veneto, esprimendogli i migliori auguri di buon lavoro – spiega il governatore - È stato nominato rappresentante del Governo in una realtà importante per la nostra regione, dove la percezione di sicurezza è indispensabile per la vita dei cittadini e per la necessità di lavorare e produrre da parte degli imprenditori»

Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha ricevuto lunedì 31 maggio a Venezia a Palazzo Balbi il nuovo prefetto di Padova, Raffele Grassi.

Il commento

«Ho formulato al dottor Grassi il mio benvenuto insieme a quello di tutto il Veneto, esprimendogli i migliori auguri di buon lavoro – spiega il governatore -. È stato nominato rappresentante del Governo in una realtà importante per la nostra regione ma anche per tutto il paese, dove la percezione di sicurezza è indispensabile per la vita dei cittadini e per la necessità di lavorare e produrre da parte degli imprenditori. Da parte della Regione – prosegue Zaia – ho espresso la completa disponibilità a lavorare insieme nell’interesse di tutta la comunità padovana, ribadendo il nostro impegno a favore della sicurezza, intesa come rispetto della legalità ma anche come attenzione all’ambiente, alla difesa del suolo e a tutte le necessità dei cittadini. Le importanti esperienze professionali del nuovo Prefetto sono certamente un valore aggiunto per l’impegno a difesa della legalità sul territorio».