Scontro fatale a Cartura, l'autista del trattore è indagato

La Procura di Padova ha accolto l’appello del papà di Ioan per fare piena luce sul tragico incidente costato la vita, a soli vent’anni, al giovane di origine rumena. Ioan Emanuel Sebi, residente da anni con la famiglia prima ad Albignasego e poi a Maserà, vittima dell’ennesimo dramma della strada consumatosi martedì 22 settembre sulla Conselvana, a Cagnola di Cartura. Il ragazzo, che aveva appena trovato impiego presso una vetreria di San Pietro Viminario, stava tornando a casa dal lavoro, in sella alla sua Yamaha, e procedeva per la sua strada lungo la provinciale in direzione Conselve, quando è finito contro il rimorchio carico di uva trainato da un trattore agricolo che si era immesso sulla Conselvana da via Argine Sinistro Beccara. Un urto tremendo che non gli ha lasciato scampo. Il Pubblico Ministero della Procura patavina Cristina Gava ha subito aperto un procedimento penale per il reato di omicidio stradale iscrivendo nel registro degli indagati il conducente del trattore, anche lui di Maserà, e ha disposto un doppio accertamento tecnico non ripetibile: l’esame autoptico per stabilire le esatte cause della morte del giovane e, soprattutto, una perizia cinematica per ricostruire la dinamica, le cause e le responsabilità del sinistro.