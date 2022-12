Indagato per omicidio stradale l'uomo che ha investito Manuel Lorenzo mentre tornava a casa in bici

E' ufficialmente indagato per omicidio stradale l'automobilista che ha investito la giovane promessa del Padova, il 16enne Manuel Lorenzo Ntube. L'uomo, 37 anni, residente a Ferrara e originario di Masi Torello, ora dovrà essere sottoposto a una serie di esami oltre che a un approfondimento sul cellulare sequestrato che gli è stato sequestrato. Il pm Ciro Alberto Savino e gli ispettori della polizia locale devono accertare se l'uomo al momento dell'impatto stesse usando il telefono mentre era alla guida. Per farlo serve un perito, così come per verificare se fosse nelle condizioni di guidare. L'uomo ha già spiegato alla polizia locale di non aver visto il ragazzino nel buio di via Pomposa, e di esser scappato per paura. Subito dopo si è costituito, visto che gli ispettori lo avevano già identificato e lo stavano cercando per arrestarlo. Martedì prossimo verrà nominato il medico legale per autopsia e prove tossicologiche, quindi il perito tecnico per aprire il telefono e un ingegnere per la perizia cinematica sull'incidente.

Allenamenti

Intanto sono ripresi gli allenamenti dell'Under 17 del Padova per la prima volta dopo la morte del loro compagno.I ragazzi sono ancora visibilmente sotto choc, tanto da essere seguiti costantemente dalla psicologa della società, Cinzia Mattiolo. L'Under 17 domani non disputerà la gara di campionato e le altre squadre giocheranno con il lutto al braccio e osserveranno un minuto di silenzio, così come farà la prima squadra domani all'Euganeo contro il Trento.