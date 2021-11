Tre padovani nel mirino della Squadra mobile: facevano affari con un trafficante di droga

Con l’individuazione di tre padovani si chiude il cerchio dell’indagine “Polo” che ha permesso di smantellare una banda che trafficava chili e chili di droga.

Il fatto

La Squadra mobile, coordinata dal procuratore Benedetto Roberti, ha individuato tre padovani che all’Arcella smerciavano grosse quantità di hashish e marijuana. I tre avevano fatto affari con Franco Inglese e la sua banda di trafficanti. Si tratta di un 49enne già arrestato e sottoposto ad obbligo di dimora a luglio perché nascondeva mezzo chilo di marijuana, gran parte nella siepe di casa. Gli viene contestato lo spaccio tra il luglio 2020 e il luglio 2021, compresa la cessione di un chilo di hashish a Inglese. Nel mirino anche un pregiudicato padovano condannato a due anni e sette mesi di reclusione e un altro pluripregiudicato che nascondeva la droga in un pallone per potersene disfare quando serviva nel vicino campo da calcio: per altro l’indagine tossicologica ha rilevato un’altissima percentuale di Thc tanto che da tre etti mezzo di hashish si sarebbero potute ricavare ben 4.300 dosi. Si trova agli arresti domiciliari.