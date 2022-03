Malore fatale mentre è in sella alla sua bici: 76enne stroncato da infarto in città

Tragedia nella mattinata di oggi, venerdì 25 marzo, in via Sorio a Padova: un uomo di 76 anni residente in città è morto a causa di un malore fatale mentre stava andando in bicicletta.

I fatti

È successo pochi minuti prima delle ore 11.30: l'anziano, che era solito inforcare la sua bicicletta per svolgere le commissioni quotidiane, stava transitando in direzione centro storico lungo la trafficata via che unisce l'aeroporto Allegri a Porta San Giovanni quando all'improvviso ha accusato un infarto che lo ha fatto cadere violentemente al suolo all'altezza del civico 16. I testimoni dell'accaduto sono subito accorsi per capire le condizioni dell'uomo, che sono apparse subito gravi: sono stati dunque allertati i sanitari del Suem 118, che una volta giunti sul posto hanno provato a rianimare l'anziano ciclista senza successo. Sul luogo della tragesia si è precipitata anche la polizia locale, che ha subito appurato che non c'è coinvolgimento di terzi.

(Notizia in aggiornamento)