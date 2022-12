Influenza, è boom tra i bambini: accessi record al pronto soccorso

Un boom generale, ma che interessa soprattutto gli Under 14: l'influenza stagionale è esplosa in tutta la sua forza, costringendo a letto migliaia di padovani.

Influenza

I numeri forniti dall'Ulss 6 Euganea non lasciano spazio a dubbi: finora sono circa 50mila i padovani colpiti dal virus, ma si stima che potrebbero superare quota 100mila da qui alla fine dell'epidemia. Quest'anno, inoltre, l'influenza stagionale non solo è iniziata con forte anticipo rispetto alle scorse annate, ma la curva dei casi si è subito impennata, al punto che il Veneto è a un passo dalla “zona rossa” in quanto a diffusione del virus. Il vero problema è che la fascia di età più colpita è quella che va dagli zero ai 4 anni, che registra un'incidenza di 40,79 casi ogni mille, ovvero quattro volte più alta della media mentre tra i 5 e i 14 anni gli influenzati sono il doppio. Un dato evidenziato anche dagli accessi in pronto soccorso pediatrico, aumentati del 40% con tanto di record fatto registrare nella settimana del 23 novembre, con 790 Under 14 transitati nella struttura. Numeri spaventosi, al punto che Liviana Da Dalt, direttrice del Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino dell'Azienda Ospedaliera di Padova, afferma con decisione: «Lavoro da una trentina di anni, ma non avevo mai visto un numero così alto di accessi al pronto soccorso pediatrico».