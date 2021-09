Scivola e si ferisce durante l'escursione sull'Altopiano: disavventura per un padovano

La squadra del soccorso alpino, arrivata dopo un'ora alla base della scalinata, lo ha caricato in fuoristrada e accompagnato al tornante, dove lo attendeva l'ambulanza

Intorno alle ore 15 di lunedì 20 settembre il Soccorso alpino di Asiago è stato allertato dalla Centrale del 118: un escursionista, mentre stava scendendo con la moglie la Calà del Sasso, a circa metà percorso è scivolato riportando una sospetta distorsione alla caviglia.

I fatti

Una squadra è quindi partita dall'alto, mentre un soccorritore risaliva dal basso. Dopo aver incrociato l'uomo, un 66enne di Noventa Padovana, i soccorritori gli hanno immobilizzato il piede e lo hanno caricato in barella, superando il tratto reso più scivoloso dalla pioggia assicurandosi a una corda fissa. Arrivati dopo un'ora alla base della scalinata, la squadra lo ha caricato in fuoristrada e accompagnato al tornante dove attendeva l'ambulanza, partita in direzione dell'ospedale di Bassano.