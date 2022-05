Infortunio all'Ex Rinascente, la Cgil: «Quel cantiere già segnalato come pericoloso»

Dopo l'incidente avvenuto venerdì 27 maggio, quando un operaio ha subito un trauma alla testa. Gli è crollato addosso il carico improvvisamente staccatosi da un argano. Le sue condizioni per fortuna non sono gravi.

Cantiere

La Cgil che quel cantiere era già stato attenzionato: «La situazione di quel cantiere era già stata segnalata all'Ispettorato del Lavoro che effettivamente qualche settimana fa aveva fatto un’ispezione e sanzionato l’impresa edile responsabile dell’appalto e le aveva imposto di far fare un corso di formazione sulla sicurezza, ai propri lavoratori, alla Scuola Edile di Padova. Corso a cui però non sono andati i lavoratori, tra cui la vittima dell’infortunio, delle ditte che operavano in subappalto. Incidente maturato nonostante i passi da giganti sulla normativa che regola gli appalti in questo genere di lavori, evidentemente non ancora sufficienti. Se in trent’anni, il ritmo degli incidenti e delle vittime sul lavoro non è mai diminuito, significa che c’è qualcosa che continua a non funzionare».

Lavoratore

Per fortuna non sono gravi le condizioni del lavoratore: «In tutta questa vicenda, l’unica cosa positiva è che il lavoratore non è in pericolo di vita. Per il resto, prevale solo un sentimento di frustrazione, impotenza e rabbia. E questo perché noi lo avevamo segnalato che in quel cantiere c’erano diverse cose che non andavano sotto vari profili: irregolarità nelle buste paga dei lavoratori, dubbie condizioni di regolarità rispetto al rapporto di lavoro, possibili irregolarità in tema di sicurezza e mancanza di chiarezza sulle imprese a cui la “Intesa Costruzioni srl” (l’impresa General Contractor responsabile dell’appalto) aveva subappaltato i lavori». Usa parole forti, Gianluca Badoer, Segretario Generale della Fillea Cgil. «Segnalazioni – prosegue il sindacalista – che avevamo fatto all'Ispettorato del Lavoro, all’Ispettorato del Lavoro della Scuola Edile di Padova e addirittura ai vigili urbani. E in effetti, dopo la nostra segnalazione, il cantiere aveva subito un’ispezione, in seguito alla quale l’azienda titolare dell’appalto aveva subito una sanzione e l’obbligo di mandare i propri lavoratori a seguire un corso di formazione sulla sicurezza alla Scuola Edile di Padova. Corso che effettivamente i lavoratori hanno seguito, peccato però non coinvolgesse anche i lavoratori delle ditte che operavano in subappalto nel cantiere. E tra loro anche l’operaio che poi è rimasto vittima dell’incidente».

Appalti

«Una situazione – rilancia Badoer – che, nonostante sulla normativa sugli appalti siano stati fatti passi da gigante, presenta ancora degli aspetti fuori controllo. L’impresa titolare dell’appalto si è sempre dimostrata molto ostile rispetto alla nostra richiesta di confronto con i lavoratori e si è sempre rifiutata di dichiarare quali imprese operassero in subappalto presso il cantiere. Addirittura, non venivano nemmeno indicate nel piccolo cartello esposto sul cantiere, risultato poi strappato. E ci fermiamo qui perché l’ostilità e l’aggressività da parte del datore di lavoro non ci ha consentito di svolgere ulteriori verifiche».

Sicurezza

«La frustrazione, la rabbia e la sensazione di impotenza – conclude amaramente Badoer – nascono perché se questi incidenti accadono nonostante le segnalazioni e i controlli, significa che c’è qualcosa che non funziona. E del resto, se in trent’anni continuano ad esserci più di 1500 morti al lavoro all’anno, senza mai un’inversione di tendenza, mi sembra evidente che tutto quello che è stato fatto finora, in tema di sicurezza, non sia servito e non abbia raggiunto il suo scopo. E questo è un dato di fatto. Ecco, personalmente come sindacalista, è la cosa che non mi lascia dormire la notte: la consapevolezza che nonostante tu possa fare tutto quello che è nelle tue competenze fare per prevenire gli infortuni, come è avvenuto in questo caso, ciò non è sufficiente. Non possiamo più andare avanti così o questa carneficina silenziosa non finirà mai».