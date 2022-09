Cade rovinosamente dalla parete di roccia: freeclimber salvata dal Soccorso alpino

Verso le ore 11.15 di oggi, domenica 11 settembre, la Centrale del 118 ha allertato il Soccorso alpino per intervenire in supporto dell'elisoccorso di Padova, a seguito di un incidente nella falesia Busa dell'Oro sul Monte Altore a Zovon di Vo'.

L'intervento

Mentre si trovava alla base della parete con un gruppo di freeclimber, una 36enne di Campodarsego era infatti inciampata, ruzzolando per alcuni metri lungo il ripido sentiero di accesso alle vie. Individuato il punto, l'elicottero di Padova Emergenza ha sbarcato nel bosco equipe medica e tecnico di elisoccorso con un verricello di 80 metri. Dopo aver valutato le possibili conseguenze della caduta, l'infortuna è stata spostata dai soccorritori in un luogo più agevole per il recupero avvenuto sempre utilizzando il verricello. L'infortunata è stata trasportata all'ospedale di Padova. Erano presenti sette tecnici del Soccorso alpino di Padova.