Schiacciato dal muletto nell'azienda per la lavorazione del marmo: elitrasportato

Un altro incidente sul lavoro è accaduto martedì pomeriggio verso le 15.30 a Ospedaletto Euganeo dove sono intervenuti i carabinieri, i pompieri e i sanitari del Suem 118 per soccorrere il titolare di un'azienda, rimasto schiacciato da un macchinario per la lavorazione del marmo.

L'intervento

I vigili del fuoco di Este hanno liberato la vittima. L’uomo è stato stabilizzato dal personale medico ed elitrasportato in pronto soccorso a Padova. L'incidente si è verificato in via Maggiore all'interno della ditta "Lavorazione Marmi e Graniti di G.G.". Il ferito, un uomo di 73 anni, mentre stava trasportando all'esterno una macchina per la lavorazione del marmo utilizzando un muletto, è rimasto parzialmente schiacciato dal carrello elevatore che si è ribaltato. In ospedale i medici gli hanno riscontrato alcune fratture: la prognosi non è stata riservata ma il titolare non sarebbe in pericolo di vita.