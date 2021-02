“Il mondo ha bisogno delle donne”, l'iniziativa di Aspiag per l'8 marzo

“Il Mondo ha bisogno delle Donne”, l’iniziativa charity che Aspiag Service attiva ogni anno in occasione della festa della donna, torna per la sua settima edizione in tutti i supermercati Despar, Eurospar e Interspar

Dal 20 febbraio al 7 marzo tutto il mondo Despar, dai dipendenti ai clienti, si unirà per sostenere quattro realtà di volontariato impegnate in favore delle donne, una per ogni regione in cui Aspiag Service è presente. In questo 2021 la partnership per il Veneto è stata stretta con il Gruppo Polis che da oltre 10 anni opera a supporto delle donne vittime di violenza e dei loro figli, attraverso progetti di accoglienza, sostegno ed accompagnamento sociale.

Case rifugio

«In questo periodo storico particolare e difficile per tutti, abbiamo visto un aumento delle situazioni di violenza domestica, soprattutto durante il periodo di lockdown dello scorso anno: da marzo a maggio si è verificato un +119% delle telefonate al numero anti-violenza 1522 rispetto allo stesso arco di tempo nell’anno precedente; di conseguenza, anche le domande per gli alloggi nelle Case Rifugio sono aumentate. La violenza contro le donne è apparsa in tutta la sua gravità, ricordandoci la necessità e l'urgenza di interventi costanti, efficaci e che tengano conto di tutti i bisogni di una donna che subisce, insieme ai suoi figli e alle sue figlie, minacce, abusi, denigrazioni, umiliazioni, percosse e ogni altro genere di maltrattamento. Casa Viola ha accolto in questi mesi 2 donne e 3 minori, le operatrici non li hanno mai lasciati soli e hanno continuato a lavorare nell'emergenza dentro all'emergenza per camminare insieme verso un futuro libero dalla violenza – ha raccontato Alice Zorzan, Responsabile dell'Area contrasto alla violenza di genere di Gruppo Polis - Questo è stato possibile grazie anche alle donazioni ricevute da aziende e cittadini. Iniziative come "Il mondo ha bisogno delle donne" sono fondamentali per portare avanti e dare un lieto fine ai percorsi che realizziamo con le donne vittime di violenza e i loro bambini».

Iniziativa

«L’iniziativa torna in tutti i nostri punti vendita - ha spiegato Giovanni Taliana, Direttore Relazioni Esterne di Aspiag Service - con la dinamica che i nostri clienti ben conoscono e a cui sono abituati. Una volta arrivati alla cassa dopo la loro spesa abituale i nostri colleghi dei punti vendita chiederanno loro se hanno piacere di partecipare a questa raccolta fondi ‘arrotondando’ l’importo del loro scontrino, per dare il proprio contributo concreto al Gruppo Polis, una realtà che grazie al proprio impegno riesce ad assicurare a donne vittime di violenza e ai loro bambini un indirizzo sicuro e programmi di inserimento sociali. Ogni anno il nostro pubblico risponde in maniera incredibile e siamo sicuri che anche quest’anno riusciremo ad unirci in un atto di solidarietà a favore di chi di noi ne ha più bisogno».

Donne

«Quando parliamo de “Il mondo ha bisogno delle donne” - ha dichiarato Francesco Montalvo, Amministratore Delegato di Aspiag Service - parliamo di una delle attività di charity più sentite sia dall’azienda che dai nostri clienti, un progetto con cui riusciamo a sostenere realtà che lavorano ogni giorno per migliorare la società, a vantaggio di tutti. Attraverso queste alleanze - che uniscono noi, i nostri clienti e le associazioni del territorio in cui siamo presenti - ci poniamo come obiettivo quello di perseguire una crescita economica e sociale corretta e sostenibile, un percorso di valore e soprattutto di valori, che abbracci in modo particolare le fasce più deboli della nostra società».