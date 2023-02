Agenti sul fiume Tergola, macchie schiumose e pericolo inquinamento

A seguito di segnalazione di un cittadino, alle ore 15 di oggi 11 febbraio, una pattuglia di pronto intervento della polizia locale della federazione è intervenuta a San Giorgio delle Pertiche (frazione Torre di Burri in via sant'Antonio lungo la 307) per presunto inquinamento del fiume Tergola. Sul posto anche personale dell'Arpav, che ha prelevato dei campioni di acqua che presentava in alcuni punti delle chiazze schiumose. er evitare il propagarsi di queste chiazze sono state messe delle panne come barriere.