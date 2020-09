Riconosce la sua bici rubata anni prima e insegue il ciclista che viene denunciato

Lo ha visto in sella alla bici rubatagli due anni prima e gli è corso dietro con lo scooter. Un 30enne è stato denunciato per ricettazione.

La vicenda

La mattina di martedì 1 settembre un uomo ha visto passargli davanti un 30enne nigeriano in bici. E si è reso conto che quella era la sua bicicletta, rubata due anni prima dal garage. È salito sullo scooter e lo ha inseguito mentre chiamava il 113 per avere aiuto. Gli agenti hanno intercettato l’uomo sul cavalcavia Chiesanuova che ha indicato loro il 30enne. Partiti all’inseguimento, hanno fermato il ciclista in via Chiesanuova: la punzonatura di sicurezza eseguita dal Comune corrispondeva al codice fiscale dell’uomo. Il 30enne è stato accompagnato in questura e denunciato per ricettazione.