Insegue la borseggiatrice che le ha rubato il portafogli e la fa arrestare dalla polizia

Ha inseguito la borseggiatrice fin dentro un ristorante e poi l’ha fatta arrestare dalla polizia. Il tutto è avvenuto nelle strade del centro di Padova.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La vicenda

Poco dopo l’ora di pranzo di martedì 20 ottobre una donna di 50 anni stava facendo shopping nel negozio Kasanova di via Risorgimento. Ad un certo punto si è voltata e ha notato una donna, di origini bulgare e senza fissa dimora, che le stava sfilando il portafogli dalla borsa. La borseggiatrice è subito scappata, con il portafogli rubato stretto in mano, e la 50enne l’ha inseguita. «Al ladro!» urlava la malcapitata, attirando l’attenzione di un altro padovano che ha deciso di aiutarla. Hanno inseguito la ladra fino a un ristorante in via Mantegna, dove ha cercato di rifugiarsi. L’uomo ha chiamato il 113 ma proprio in quel momento la borseggiatrice è scappata di nuovo, facendo perdere le sue tracce. I poliziotti sono arrivati al ristorante e hanno raccolto la descrizione fornita dalla 50enne. Sono riusciti a ritrovare e arrestare la ladra in largo Europa.