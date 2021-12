Inseguimento fino al campo nomadi, 19enne aggredisce i poliziotti: arrestato

Hanno ignorato l’alt della polizia e dato il via a un inseguimento. Il passeggero è riuscito a scappare mentre il conducente è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

L’inseguimento

Nel pomeriggio di domenica 19 dicembre la polizia ha dato l’alt a una Renault Clio a bordo della quale c’erano due giovani rom. L’auto ha accelerato nel tentativo di evitare il controllo e un’altra volante ha cercato di fermarla in via Longhin. Il conducente, un 19enne nato a Padova, ha tentato di entrare nel campo nomadi e per aiutare l’amico a scappare ha aggredito uno degli agenti, chiamando in aiuto gli altri abitanti del campo. Poi ha cercato anche lui di scappare ed è stato bloccato da un altro poliziotto, colpito da una gomitata al torace e due calci. L’agente ha subito anche la torsione del polso e i medici hanno dato una prognosi di 3 giorni. Dentro l’auto c’era un gancio traino in ferro lungo 25 centimetri che è costato al 19enne una denuncia per porto d’armi od oggetti atti a offendere e si aggiunge all’arresto.