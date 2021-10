Accelera all'alt dei carabinieri, scatta l'inseguimento: in auto aveva della marijuana

Non ha rispettato l’alt dei carabinieri, ha abbandonato l’auto ed è scappato. Si è impaurito perché aveva con sé 43 grammi di marijuana, gettati via nella corsa.

Il fatto

Nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 ottobre, intorno all’una, i carabinieri hanno dato l’alt a un’auto che da Trebaseleghe andava verso Piombino Dese. A bordo c’era un 21enne di Piombino con 43 grammi di marijuana in uno scatolone. Il giovane, temendo trovassero lo stupefacente, ha accelerato ed è partito l’inseguimento. Dopo 5 chilometri ha abbandonato l’auto all’ingresso della cava Munaron di Piombino: ha gettato via la marijuana ed è scappato a piedi. Ma i carabinieri non si sono arresi e hanno continuato le ricerche, trovandolo poco dopo a casa. Il 21enne è stato denunciato per detenzione a fini di spaccio.