Tentano di investire i carabinieri che sparano centrando i pneumatici: corsa da Far west

L’inseguimento, il tentativo di investire i carabinieri, i colpi di pistola. Sembrava di essere dentro un film di Sergio Leone, nel selvaggio West. E invece tutto si è svolto tra Rubano e Mestrino.

Il fatto

Poco prima delle 14 di martedì 25 gennaio il 112 riceve una segnalazione. Vicino all’ufficio postale di Rubano ci sarebbe un’auto sospetta con tre persone a bordo. I carabinieri della stazione di Sarmeola di Rubano partono e arrivati sul posto vedono un’Audi A6 che si mette in moto. L’auto va dritta contro i militari tentando di investirli e scappare in direzione di Mestrino. I carabinieri la seguono e chiamano in aiuto altre pattuglie. Parte l’inseguimento a rotta di collo fino alla zona industriale di Mestrino dove di nuovo il conducente dell’Audi cerca di investire i militari che, a loro volta, sparano contro la vettura. Colpiscono i pneumatici ma comunque la macchina riesce ad allontanarsi. Gli occupanti la abbandonano pochi metri più avanti e scappano a piedi. Uno viene preso quasi subito, gli altri due vengono trovati nascosti in un container. Sono in corso gli accertamenti per identificare i tre uomini e capire i motivi di un comportamento del genere.