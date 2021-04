Folle inseguimento contromano nella notte, 22enne guida dopo aver assunto hashish

All’alt dei carabinieri ha accelerato dando il via a un inseguimento folle, percorrendo le strade contromano. Un 22enne di Padova senza fissa dimora è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

La vicenda

Nella notte tra giovedì 29 e venerdì 30 aprile i carabinieri stavano effettuando un controllo e su via Friburgo hanno dato l’alt a una Ford Focus che si stava avvicinando. Il conducente invece di fermarsi ha accelerato, sorpassando i carabinieri e cercando di dileguarsi: aveva assunto droghe e aveva ancora una dose di hashish in auto. Avrebbe passato dei guai se si fosse fermato. Così è iniziato un inseguimento folle, anche contromano, che ha avuto termine in via Galante. I passeggeri sono riusciti a fuggire mentre il 22enne alla guida è stato trattenuto. Il ritrovamento della dose di hashish è costata una segnalazione in Prefettura ed è stato anche denunciato per guida in stato di alterazione psicofisica per l’assunzione di droga e guida senza patente (mai conseguita). Ammanettato, è stato portato nelle camere di sicurezza della stazione di via Rismondo, in attesa del rito direttissimo.