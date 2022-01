Pattuglia all'inseguimento di uno scooter senza targa: recuperata la "refurtiva"

Lo hanno inseguito in quanto privo della targa, finendo per rinvenire un inatteso "malloppo": un inseguimento della polizia locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese è finita con il recupero della marmitta di un motorino, abbandonato dal fuggitivo.

I fatti

È successo intorno alle ore 18 a Loreggia: una pattuglia in servizio ha incrociato uno scooter che stava transitando privo della targa, e gli ha intimato l'alt. Un invito non rispettato dalla persona alla guida del motorino, che è fuggito: ne è nato un breve inseguimento durato fino a Loreggiola, quando il conducente dello scooter ha abbandonato in corsa un sacco sull'asfalto. La pattuglia all'inseguimento si è dunque fermata e ha recuperato così una marmitta probabilmente appena sottratta da qualche altro ciclomotore. Gli agenti del comandante Anotonio Paolocci stanno ora verificando le immagini del sistema di videosorveglianza per cercare di identificare il veicolo datosi alla fuga: si tratta di uno scooter di colore scuro, con alla guida un giovane con giacca e casco scuri. Il comando della polizia locale invita anche l'eventuale proprietario della marmitta, presumibilmente rubata a Loreggia, a recarsi negli uffici di piazza Castello a Camposampiero per sporgere denuncia e recuperare l'oggetto.