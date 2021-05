Sedicenne non si ferma all'alt e ferisce un carabiniere durante l'inseguimento

Non si è fermato all’alt dei carabinieri e ha dato il via a un inseguimento folle, durante il quale ha quasi investito uno dei militari che è rimasto lievemente ferito.

Il fatto

Nella serata di giovedì 13 maggio i carabinieri del Norm della compagnia cittadina stavano effettuando un controllo e su via Chiabrera hanno fatto segno a un 16enne di Albignasego a bordo di uno scooter Beta 50 di fermarsi. Il ragazzo non aveva alcuna intenzione di fermarsi. Ha accelerato cercando di scappare ma i carabinieri non si sono fatti cogliere di sorpresa e lo hanno seguito su via Verona. Qui è stato raggiunto dai militari ma il giovane ha giocato un brutto scherzo: ha dato gas ed è scappato, ferendo uno dei carabinieri. Il giovane, una volta identificato, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e il suo scooter è stato sequestrato.