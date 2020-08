Durante l'inseguimento un cittadino dà un passaggio con lo scooter a un agente

Inseguimento con passaggio. Mentre correvano per bloccare un uomo, uno degli agenti si è fatto dare un passaggio da un cittadino in scooter.

Il fatto

Nella mattina di mercoledì 12 agosto un nigeriano si è recato all’ufficio immigrazione della Questura per rinnovare il suo permesso di soggiorno. Tuttavia, è stato scoperto che aveva dato una falsa dichiarazione di ospitalità. Prima che gli agenti potessero rispondere al nigeriano, questi è scappato a gambe levate. È stato rincorso dai poliziotti a piedi: lo straniero correva a velocità sostenuta, così uno degli agenti ha rimediato al volo un passaggio in scooter da un cittadino. È così riuscito a bloccare l’uomo e riportarlo in Questura. Ora il nigeriano è indagato per resistenza a pubblico ufficiale e produzione di documentazione falsa ai fini dell’ottenimento del permesso di soggiorno.