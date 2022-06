Scappa all'alt: inseguimento ad alta velocità, fermato a Padova

Auto in fuga ad alta velocità nella notte, un lungo inseguimento che è iniziato a Marghera e si è concluso a Padova. Alla fine la polizia è riuscita a fermare la macchina ma non l'uomo alla guida, che si è dileguato a piedi.

I fatti

L'episodio - come riporta VeneziaToday - risale alla notte tra mercoledì e giovedì. Era circa l'una e mezza quando le volanti hanno imposto l'alt a una Bmw con targa italiana che stava transitando in via Fratelli Bandiera con quattro persone a bordo. L'automobilista non si è fermato, anzi. Ha premuto sull'acceleratore ed è fuggito. La volante ha iniziato a tallonare la macchina mentre questa, correndo sempre più forte, cercava di seminare gli inseguitori. Percorso un certo tratto di strada urbana è arrivata al casello autostradale, dove ha sfondato la barriera e ha preso la direzione Milano. Nel frattempo sono intervenuti i rinforzi e anche le pattuglie della polizia stradale si sono messe all'inseguimento. Una corsa folle a oltre 200 all'ora, che si è protratta per una trentina di chilometri. Arrivati all'altezza di Padova ovest, le auto della polstrada sono riuscite a effettuare una manovra a tenaglia: una si è posizionata davanti alla Bmw e l'altra dietro, speronandola. Lo scontro ha messo fine alla fuga, ma l'uomo alla guida in un attimo è sceso dall'auto ed è scappato a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Gli investigatori hanno avviato le indagini per rintracciarlo.