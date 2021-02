Interventi educativi con i cani nelle scuole di Teolo

Un cane per liberare le emozioni e aprire il cuore: la cooperativa sociale la Città degli Asini, all'interno del Network Euganeo, progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile

Un cane per liberare le emozioni e aprire il cuore: la cooperativa sociale la Città degli Asini, all'interno del Network Euganeo, progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, ha promosso l'innovativo progetto di interventi educativi individualizzati con l'ausilio di un cane. In tutte le scuole primarie e secondarie di Teolo gli operatori della cooperativa promuovono, in accordo con la scuola e i servizi sociali del Comune, interventi individualizzati con ragazzi in difficoltà.

Bambini segnalati dalla scuola oppure dai servizi sociali con difficoltà di comportamento, bassa concentrazione o problemi nell'ambito emotivo e comportamentale: con loro l'incontro con il cane si sta rilevando molto importante. “L'incontro con il cane semplifica la relazione emotiva, apre tutta una serie di emozioni e comunicazioni dei bambini con cui è possibile lavorare” racconta la dottoressa Sabrina Valentino che coordina l'intervento della cooperativa la Città degli Asini. “Stiamo raccogliendo commenti molto positivi dalle insegnati – racconta Lorena Lelli, presidente delal cooperativa – e le richieste di intervento si moltiplicano”. L'equipe che conduce gli interventi individuali, tutt'ora in corso nelle scuole di Teolo, è formata da un conduttore del cane, da un educatore, da un veterinario e dalla coordinatrice. Dopo l'orario scolastico l'equipe della Città degli Asini prosegue gli incontri con i bambini presso il Parco San Biagio. Agli incontri individuali seguiranno degli incontri con tutta la classe per coinvolgere i bambini nel percorso intrapreso dal loro compagno e imparando a socializzare anche loro con il nuovo amico a quattro zampe. Per ogni esigenza e situazione viene calibrato l'intervento del cane più adatto, grandi o piccoli, più o meno vivaci. L'equipe ha a disposizione una piccola scuderia di 6-7 cani.