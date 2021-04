Furti, droga e incidenti: gli interventi del fine settimana della polizia

Se ne sono susseguiti diversi, come un furto in un negozio in pieno centro o la denuncia di un giovane pusher. C'è anche il caso di un ciclista investito che ha dato in escandescenze quando sono arrivati i poliziotti

Nel corso del fine settimana sono stati diversi gli interventi della polizia in città, per furti, droga e incidenti stradali.

Gli interventi

Nel pomeriggio di sabato 10 aprile la centrale operativa della polizia ha ricevuto una chiamata dal negozio Coin di via Altinate. Un 26enne del Togo ha cercato di rubare della merce nascondendola sotto la giacca ma quando ha attraversato le barriere antitaccheggio è scattato l’allarme. I responsabili della sicurezza lo hanno subito bloccato in attesa dell’arrivo della polizia. Il ragazzo ha cercato di rubare due capi d’abbigliamento del valore complessivo di 230 euro, restituiti al negozio. Il 26enne è stato denunciato per furto. Poco dopo un’altra pattuglia ha notato un 17enne nato a Bologna in via Tre Garofani: stava armeggiando con degli involucri cercando di infilarseli in tasca e quando ha visto la volante ne ha fatto cadere a terra uno. Bloccato, è stato perquisito: aveva 4 dosi di marijuana (4 grammi e mezzo) e 5 involucri di hashish (quasi 7 grammi) oltre a 1.390 euro in contanti nascosti negli slip. A casa è stato trovato materiale per il confezionamento nel comodino: è stato denunciato. Domenica sera, invece, i poliziotti sono intervenuti in aiuto alla polizia locale in via Riello. Qui era appena avvenuto un incidente che ha visto coinvolto un ciclista di 26 anni originario della Nigeria. Il giovane, dopo essere stato medicato dal personale del 118, ha preteso di essere riaccompagnato a casa dai vigili urbani ed è salito in macchina. Quando però ha visto che si avvicinavano gli agenti della polizia di Stato ha cominciato a urlare e scalciare: preso di peso dall’auto della locale, è stato fatto salire sulla volante e nel trambusto ha ferito un poliziotto a un ginocchio. È stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.