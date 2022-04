Uno caduto in mtb, l'altro scivolato durante un'escursione: doppio salvataggio nel Padovano

Due interventi nella giornata di oggi, domenica 10 aprile, da parte del Soccorso alpino di Padova.

Primo intervento

Il primo in mattinata, verso le ore 11.30: il Soccorso alpino di Padova era impegnato nell'assistenza alla competizione di mountain bike Spaccapria quando è intervenuto assieme al medico di gara per l'infortunio di un partecipante caduto nella discesa dal Monte Ventolone verso Valsanzibio, nel comune di Galzignano. Un 57enne di Padova era infatti finito a terra e aveva sbattuto una spalla. Prestate le prime cure, il ciclista è stato imbarellato e trasportato per un chilometro fino all'ambulanza.

Secondo intervento

Alle 15.10, ivece, è scattato un nuovo allarme da parte della Centrale del 118 di Padova per un escursionista scivolato sul sentiero che porta alle cascate di Schivanoia, a Teolo. Il ragazzo, 21enne di Conche di Codevigo, mentre si trovava con altre persone era ruzzolato una ventina di metri in un tratto ripido, riportando contusioni e un possibile trauma toracico e cranico. Raggiunto a piedi da otto soccorritori, tra i quali un sanitario, il giovane è stato stabilizzato e caricato in barella. Di seguito la squadra lo ha sollevato per contrappeso di 50 metri, per poi portarlo ancora a spalla in salita fino alla strada statale, a 400 metri di distanza, dove attendeva l'ambulanza