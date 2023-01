Intervento di routine al cuore per il sindaco Giordani: è già a casa e sta bene

La notizia si è saputa solo nella mattinata di oggi, mercoledì 11 gennaio, a intervento già compiuto: Sergio Giordani, sindaco di Padova, si è sottoposto in day hospital nella giornata di ieri, martedì 10 gennaio, a una procedura di routine per correggere una leggera fibrillazione atriale.

Sergio Giordani

La lieve operazione al cuore è stata eseguita in sedazione cosciente con effetto di ripristino del normale ritmo cardiaco ed è riuscita in maniera del tutto ottimale, al punto che il primo cittadino sta molto bene: già da ieri è prontamente tornato a casa, e ora prenderà pochi giorni di riposo per poi tornare a Palazzo Moroni alla sua normale attività. Il primo appuntamento ufficiale a cui potrebbe prendere parte è quello di lunedì 16 gennaio, quando è in programma il primo Consiglio comunale del 2023.