Ritrovata Jensare, parla la madre: «Non la trattenevano con la forza ma voleva tornare a casa»

Jensare è tornata a casa: si è conclusa con un lieto fine la vicenda della 15enne scomparsa per 6 giorni da Camposampiero, nel Padovano, e ritrovata ieri, lunedì 29 aprile, in un paese vicino insieme al suo fidanzato 24enne a casa di un conoscente.

La testimonianza

Feride, la mamma di Jensare, che aveva lanciato un appello attraverso le telecamere di Storie Italiane su Rai1 con Eleonora Daniele, è intervenuta anche nella mattinata di oggi, martedì 30 aprile, in diretta: «Sono contentissima che sia tornata a casa, ringrazio di cuore la persona che l’ha trovata. Ieri sera le ho parlato e mi ha detto che stava bene e che voleva tornare in questi giorni a casa, ma non le ho chiesto altro, ho lasciato che si calmasse, che stesse tranquilla. Stanotte la tenevo abbracciata, le ho domandato se le ero mancata e mi ha detto di sì, che voleva tornare a casa. Sono contentissima e lo è anche suo fratello che da 6 giorni combatteva. Le ho chiesto come l’hanno trattata, mi ha detto che mangiava, era tranquilla, che non la tenevano con la forza. Pare che il vetro rotto non c’entri nulla, mi ha detto che il messaggio era una bugia, l’ha usato come scusa. Non sappiamo ancora chi è stato, ma mi ha detto che non c’entra nulla con lei».

Il ritorno a casa

Aggiunge Feride: «Jensare mi ha detto di conoscere il ragazzo da gennaio, e quando le ho chiesto se mi avesse mentito anche quando mi ha scritto di essere a Mestre, mi ha raccontato che si è spostata in vari posti, perché dovevano fare dei giri. Ma è una cosa tutta da capire perché mi ha anche detto che aveva trovato lavoro a San Giovanni delle Pertiche e che doveva iniziare nei prossimi giorni». La svolta è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, mentre i carabinieri avevano più o meno individuato la zona grazie ai cani molecolari e celle telefoniche, dirimente è stata la telefonata di una donna che ha riconosciuto la ragazza che fumava sul terrazzo: «Mi ha telefonato - spiega Feride - e mi ha detto "Penso di aver visto tua figlia", allora ha contattato subito i carabinieri. Ci ha dato l’indirizzo, e dopo nemmeno mezz’ora ho ricevuto la loro chiamata in cui mi dicevano che Jensare stava bene ed era con loro».

L'avvocato

“È stato aperto un fascicolo per sequestro di persona, chiunque l’ha tenuta lì, anche se trattata bene, ha comunque commesso un reato, la ragazza è minorenne e doveva essere consegnata alla mamma o alle forze dell’ordine immediatamente” ha commentato l’avvocato Chiara Rinaldi, “Al momento sono in corso le indagini, siamo in attesa di ricevere gli atti e fare le valutazioni per chiarire le posizioni e delineare i contorni della situazione perché sono stati commessi dei reati».

Il racconto dell'uomo

I microfoni di Storie Italiane hanno raccolto anche la testimonianza dell’uomo che avrebbe ospitato i due ragazzi in questi giorni: «Un mio conoscente mi ha chiesto di aiutare questo ragazzo. Una sera sono tornato dal lavoro e mi ha chiesto se poteva venire da me con la sua ragazza, e siccome sono giovani ho detto "Va bene". Gli ho chiesto quanti anni avesse lei e mi ha risposto che ne aveva compiuti 19, e gli ho chiesto se la mamma fosse al corrente e mi ha detto che aveva appena parlato con lei e sapeva dove si trovava. Dalla faccia sembrava più giovane, ma lei non aveva un documento con sé. Ma mi sono detto "Che può succedere? Sono due ragazzini innamorati". Sono andati anche al bar, io non sapevo nulla, l’ho fatto a fin di bene, per aiutare un paesano».