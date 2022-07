Dall'autonomia alle Olimpiadi invernali, Zaia a Today: "Vi stupiremo con gli effetti speciali"

Il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia si racconta in un'intervista esclusiva per Today.it e per le nostre testate locali. Eccolo in questa video-intervista

È il primo governatore in Italia con il 70% di gradimento, secondo lo studio Governance Poll 2022 del Sole 24 Ore. In carica dal 2010. "Non è che siamo dei fenomeni" afferma il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia in esclusiva ai microfoni di Today.it. Afferma di "Aver ridato dignità al Veneto". Ecco cosa ci ha detto in questa video-intervista.

(Intervista di Giampietro Bisaglia, Riprese e montaggio di Alberto Pezzella)