Si introducono in uno stabile in disuso ma un residente li nota e allerta la polizia

Hanno occupato un edificio in disuso ma un residente se ne è accorto e ha chiamato la polizia che è intervenuta per liberare lo stabile.

Il fatto

Nella mattinata di sabato 2 gennaio la centrale operativa della polizia ha ricevuto una chiamata: un residente diceva di aver sentito dei rumori e sospettava che delle persone si fossero introdotte in uno stabile vicino a casa sua. La centrale ha avvisato la pattuglia che era in zona per indirizzarla verso via Marostica. Ed effettivamente all’interno gli agenti hanno trovato un 42enne e un 23enne tunisini. Contattato telefonicamente il proprietario, questi ha dato conferma di voler sporgere denuncia. I due sono indagati per invasione di edifici e sono stati messi a disposizione dell’ufficio immigrazione.