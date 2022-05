Investe bambino sulle strisce pedonali e scappa. E' caccia al pirata della strada nel padovano

Ha investito un bambino e poi si è dato alla fuga. L'incidente è avvenuto la mattina del 19 maggio, attorno alle 8, in centro a Noventa Padovana. Nonostante il forte impatto e un volo di diversi metri, il bambino (che frequenta le scuole medie), che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, non è in gravi condizioni, ma è comunque stato ricoverato in ospedale per tutti gli accertamenti. Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri, supportati poi dalla polizia locale. Ora è partita la caccia al pirata della strada, ma gli inquirenti sarebbero già sulle sue tracce in direzione Stra.

Notizia in aggiornamento