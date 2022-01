Investe un cane e non si ferma a soccorrerlo, rintracciato grazie alle telecamere

L'impatto, il cagnolino resta immobile sul ciglio della strada. E l'uomo, invece di fermarsi, corre via sul suo furgone. La polizia locale della Federazione del Camposampierese ha rintracciato il pirata della strada.

Il fatto

Erano le 9.30 di mercoledì 26 gennaio quando un cane meticcio di piccola taglia ha attraversato la Regionale 307 a Campodarsego. Secondo le testimonianze dei presenti, raccolte dagli agenti, un furgone lo ha investito. Il cane è rimasto immobile. Il conducente non si è fermato, come prevede la legge, ma ha continuato per la sua strada. Gli agenti della polizia locale hanno portato l'animale dal veterinario ma è morto poco dopo per le ferite riportate. Tra le testimonianze e le immagini delle telecamere di videosorveglianza, gli agenti sono riusciti a rintracciare il pirata della strada che ora rischia una multa che può andare fino a 1.691 euro. Il padrone del cagnolino non è stato ancora trovato: l'animale non aveva il microchip.