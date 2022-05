Investita in bicicletta, muore in ospedale. Caccia all'investitore

Stava dirigendosi verso casa con la sua bicicletta quando un'automobile l'ha urtata e l'ha fatta cadere. La donna, G. B., una settantatreenne di Cittadella, è deceduta questa mattina presso l'ospedale del suo stesso comune a causa delle ferite riportate. L'investimento è invece avvenuto nella serata di sabato.

Decesso

Ai Carabinieri del Norm della locale Compagnia, che sono intervenuti in via Casaretta all’altezza del civico 103, era stata segnalata una persona riversa a terra. Sono stati loro a ritrovare la signora ferita e a chiamare i soccorsi. Pe quanto riguarda invece l'investitore, sono in corso serrate indagini al fine di individuare il responsabile dell’incidente che ha fatto perdere le sue tracce oltre al fatto, gravissimo, di non essersi fermato a portare soccorso.