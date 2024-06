Ucciso da un auto mentre tornava a casa, l'uomo alla guida: «Non l'ho visto»

Alle 24,30 in via Sant'Antonio Abate frazione di Brusadure un ragazzo di 34 anni, cittadino moldavo, è stato investito mentre stava tentando di tornare a casa a Piove di Sacco. Camminava a piedi lungo il ciglio della strada quando è stato colpito da un'auto condotta da un automobilista di 48 anni di Chioggia. L’incidente è stato rilevato dai carabinieri. L’urto è stato molto violento e i sanitari del 118 non hanno potuto che constatare la morte del pedone. L’uomo alla guida del mezzo, una Peugeot 407, avrebbe riferito ai carabinieri di non averlo visto perché era buio e l'uomo era vestito di nero.