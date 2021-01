Ioapro, il bilancio dei controlli nel Padovano: multato e chiuso il locale-simbolo di Vo'

"Noi abbiamo l'alcol che ci protegge", ma non dalle sanzioni: multa e chiusura per la Locanda al Sole, pubblico esercizio di Vo' diventato celebre a febbraio per la frase pronunciata dai tre ragazzi (e diventata anche maxi-vetrofania) a una tv locale all'insorgere del primo caso di Coronavirus in paese.

Controlli

Il locale ha deciso di aderire a #Ioapro, manifestazione di protesta di baristi e ristoratori: intorno alle ore 18 di venerdì 15 i carabinieri, giunti per un controllo, hanno trovato clienti che consumavano ai tavolini della Locanda e non hanno potuto far altro che raccogliere le generalità dei presenti oltre che multare e chiudere il bar. I controlli dei militari dell'Arma in tutta la provincia hanno riguardato 121 locali (la quasi totalità aperta esclusivamente per la vendita per asporto) e 110 persone: di queste una è stata sanzionata in quanto trovata all'esterno del proprio Comune di residenza senza comprovati motivi.