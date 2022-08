Un dormitorio clandestino nel laboratorio: denunciate tre persone

Mercoledì mattina gli agenti della 3^ Unità Operativa – Sicurezza Urbana hanno effettuato un controllo a sorpresa in un laboratorio artigianale che produce articoli di abbigliamento, situato appena fuori dal centro di Campodarsego.

Controlli

All'arrivo degli agenti, nessuno però ha aperto la porta, nonostante i numerosi inviti sia con il campanello che a voce. Solo dopo diversi minuti si è presentato alla porta un cittadino cinese, dichiarando che il titolare era al momento assente perché in ferie. Gli uomini del Comandante Paolocci hanno comunque voluto verificare l'interno del capannone, trovando allestite decine di postazioni di lavoro con macchine da cucire, capi di abbigliamento e filati, ma nessun operaio al lavoro. Inoltre un locale magazzino era stato abusivamente trasformato in cucina/mensa, dove una donna cinese stava preparando i pasti. Gli agenti hanno poi scoperto una porta seminascosta sul retro del laboratorio che permetteva il collegamento ad una abitazione confinante: qui hanno trovato e identificato una quindicina di stranieri, tutti di nazionalità cinese e probabilmente operai della ditta, oltre a dei minori. Alcuni erano alloggiati in minuscole stanze ricavate abusivamente nel sottotetto della casa, prive di finestre e in precarie condizioni igieniche. Dei cinesi trovati, tre sono risultati sprovvisti di qualsiasi documento.

Espulsione

Sul posto sono state richiamate altre pattuglie di supporto e i tre cittadini stranieri clandestini sono stati accompagnati al nuovo gabinetto di foto-segnalamento della Federazione, a Massanzago. Terminate le operazioni, dall'analisi delle impronte è emerso come due fossero in realtà in Italia da più di 15 anni e già stati denunciati per immigrazione clandestina. I tre cittadini cinesi, due uomini ed una donna, sono stati così segnalati all'autorità giudiziaria per violazione alle norme sull'immigrazione e mandati in Questura a Padova per le pratiche di espulsione.

Sanzioni

Il titolare della ditta, un cittadino cinese residente sul posto, rischia ora pesanti sanzioni per diverse migliaia di euro per aver utilizzato dei locali non agibili per alloggiare delle persone e per i lavori abusivamente eseguiti, oltre ad una possibile denuncia per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Secondo le norme del nuovo regolamento di Polizia Urbana, avrà ora 48 ore di tempo per ripristinare lo stato originario del fabbricato ed eliminare tutti gli alloggi abusivi. Infine, ben otto dei cittadini stranieri trovati ad alloggiare nel dormitorio non avevano presentato le obbligatorie comunicazioni di ospitalità, da effettuare entro le 48 ore dell'arrivo all'Autorità di Pubblica Sicurezza. Ogni violazione di questa norma comporta un'ulteriore sanzione di 320 euro.