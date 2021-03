Iscritto all'Università, Freddy Sorgato studia scienze politiche

Si è iscritto all’Università, alla facoltà di Scienze Politiche, Freddy Sorgato, l’assassino reo confesso di Isabella Noventa, la segretaria di Albignasego uccisa nel dicembre del 2016 da lui e dalla sorella Debora, con la complicità di Manuela Cacco.

Sorgato è stato condannato a 30 anni in via definitiva per il delitto, pena che sta scontando in carcere a Padova. La sua villa, confiscata, dovrebbe passare al fratello della vittima. Il legale di Sorgato, l'avvocato Pier Luigi Pieraccini, fa sapere che il suo assistito sta seguendo i corsi dell'Università da almeno due anni e che ha già dato, con discreto profitto, un buon numero di esami.