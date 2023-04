L'ispettore Fabian va in pensione dopo 39 anni di servizio in Polizia di Stato

Il primo maggio l'ispettore superiore Gianni Fabian, in forza alla Sezione Polizia Stradale di Padova va in pensione, dopo 39 anni di servizio in Polizia di Stato. Dopo anni di onorata carriera, finalmente potrà godersi la meritata pensione.

Carriera

Dopo una breve parentesi al Reparto Mobile, dal 1984, anno di ingresso in amministrazione, dal 1986 fino ad oggi, Fabian ha dedicato una vita alla sua passione, la Polizia Stradale prestando servizio nella Sezione Polstrada di Bologna fino al 1989 per poi trasferirsi definitivamente in quella di Padova dove ha concluso la carriera.

Negli anni ha ricevuto e ricoperto incarichi delicatissimi: disegnatore sinistri, capo ufficio incidenti e capo ufficio servizi. Questa mattina, congedandosi definitivamente dai suoi incarichi, ha ricevuto l'abbraccio di tutti i colleghi.