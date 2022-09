Italiana nera discriminata e insultata da conducente del bus

Saïra, ha 21 anni, figlia di genitori congolesi, sono arrivati in Italia una ventina di anni fa. Lei aveva due anni. Ha poi fatto tutto il ciclo di studi a Padova ed ha la cittadinanza italiana, come anche i suoi genitori. Quello che le è accaduto è molto grave, tutto per il colore della pelle, anzi per una questione di melanina, come direbbe lei. «Accade troppo spesso, ma io ho deciso che non voglio stare zitta». Così ci racconta quanto le è accaduto su un mezzo di BusItalia la mattina del 14 settembre.

I fatti

«Erano circa le 8 e 40 del mattino. Sono salita sull'autobus 14 dalla fermata in via Piovese e stavo andando a fare un salto al Libraccio per predere dei libri di scuola per mia sorella che frequenta la prima superiore. C'erano quattro persone oltre a me sul bus che sono salite alla mia stessa fermata. Per tutto il tragitto a nessuno è stato chiesto il biglietto, compresi a coloro che sono saliti alle fermate successive. Nè a chi a saliva e neppure a chi scendeva. Superati gli ospedali ho suonato per scendere. L'autista si è fermato ma ha tenuto le porte chiuse. A quel punto mi ha chiesto di mostrargli il biglietto. Io ho replicato come mai a nessuno lo avesse chiesto mentre a me sì. Ho fatto notare che non mi sembrava corretto che lo chiedesse solo a me, ma avrebbe dovuto verificare tutti». Saïra è molto determinata in questo, perché già dal tono aveva capito perché fosse domandato solo a lei. «Lui si è messo a commentare a voce alta che io non avevo il biglietto, intanto proseguiva la corsa». Saïra, lo specifichiamo anche se non servirebbe, l'italiano lo parla benissimo. «Io so che l'autista può chiedere di verificare il biglietto, prendo il mezzo per andare ad Agripolis tutti i giorni e su quella tratta li controllano tutti. Lui ha commentato, sempre proseguendo la corsa, che dicevo così perché non avevo il biglietto e ha cominciato a farmi il verso. Mi ha dato della scema, della studipa, usando frasi tipo impara a parlare e cose di questo tenore».

Discriminazione

Saïra ha poi proseguito: «Io ero allibita, è una vergona che io sia trattata così. Ho così tirato fuori il telefono per filmare cosa stava accadendo e lui mi ha minacciato di chiamare la Polizia. Al che io gli ho fatto notare che non avevo nessun problema a tal proposito. A quel punto eravamo giunti in stazione. Lui ha lasciato il volante e ha cercato di intimidirmi e io ho risposto che non mi faceva paura. Ha fatto scendere tutti e voleva che scendessi anche io che invece a quel punto volevo andare fino in fondo, che la Polizia la chiamasse davvero, non vado sopra a un fatto del genere».

Denuncia

Il racconto di Saïra è molto preciso, pieno di dettagli: «Una pattuglia che stava passando è stata fermata dallo stesso autista. Io ero chiaramente nervosa ma ho spiegato la dinamica dei fatti agli agenti. Loro mi hanno dapprima chiesto il documento, che gli ho mostrato, poi il biglietto del bus. Così io ho mostrato loro il mio abbonamento, annuale. Ne ho due in realtà, uno per corse urbane e uno per quelle extra. Noi studenti possiamo fare questa formula "combinata" che ci da diritto a uno sconto. Io corriera e bus li prendo tutti i giorni da anni. So come funziona. E conosco i miei diritti, soprattutto». E' choccata Saïra, per quanto accaduto. «Io sono uguale a lui davanti alla legge, io e lui siamo uguali, io ho solo della melanina in più. Per questo devo essere discriminata? Perché una persona si deve comportare così con me?». Poi un'amara considerazione: «Questo è il motivo per cui finiti gli studi lascerò l'Italia perché non voglio più vivere queste situazioni». Saïra ha deciso di denunciare quanto accaduto: «Non è giusto star zitti, perché queste persone se la prendono con i più deboli, con persone che magari non capiscono la lingua però il biglietto lo hanno. Spaventano chi non ha fatto nulla di male, solo per il colore della pelle».