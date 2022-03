Jet militare rompe il muro del suono, residenti impauriti assalgono i centralini

Un forte boato udito oggi 21 marzo nei cieli del Veneto. Con la guerra a due passi, la gente ha pensato al peggio. Il rumore ha fatto scattare l'allarme tra molti residenti soprattutto nel veneziano e nel trevigiano. Diverse le chiamate ai numeri di emergenza e ai vigili del fuoco da parte di chi ha sentito il forte botto e temeva un scoppio improvviso. Si è trattato di un cosiddetto boom sonico, cioè di un jet militare che a forte velocità e a bassa quota ha rotto il muro del suono, creando un boato che ha messo in allerta la popolazione. In molti hanno chiamato i centralini delle forze dell'ordine, altri i pompieri per segnare l'accaduto, ma fortunatamente nessuno ha segnalato danni a persone o cose. Del resto simili fenomeni con relativo allarme tra i cittadini non sono nuovi, soprattutto in Veneto dove spesso i caccia militari partiti dalla base aerea militare di Istrana si esercitano. In un momento di guerra però, la paura è dietro l'angolo.