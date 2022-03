Locale chiuso 15 giorni, era punto di riferimento per i pusher della zona

Il locale è stato chiuso per 15 giorni su ordine del questore. Troppi i pregiudicati che lo frequentavano.

La chiusura

Giovedì 10 marzo il questore Antonio Sbordone ha firmato i documenti che sospendono la licenza al titolare del negozio di kebab su cavalcavia Borgomagno, un 50enne di origine pachistana, per 15 giorni. Il posto da tempo era frequentato da pregiudicati e stava diventando quasi un punto di riferimento. Nel pomeriggio di ieri, 9 marzo, i poliziotti della Squadra mobile hanno arrestato lì vicino un 28enne tunisino che stava nascondendo qualcosa in una siepe. Poco dopo è stato visto cedere a un connazionale un involucro di hashish. È stato condannato a 5 mesi e accompagnato al centro permanenza rimpatri di Gorizia per l’espulsione. Ma sono diversi gli episodi di arresti e denunce di spacciatori. Lo scorso dicembre sono stati arrestati due tunisini che usavano il bagno del locale per nascondere la droga, a fine gennaio un altro pusher è stato ammanettato in flagranza. E ancora, lo scorso 27 gennaio i poliziotti hanno appurato che all’interno del locale il personale non aveva la mascherina.