L'artista padovana Beatrice Zagato in esposizione a Barcellona

Beatrice Zagato è la prima artista italiana scelta dal noto brand catalano Sita Murt/, per esporre le proprie opere all’interno dei negozi monomarca nelle città di Barcellona, Madrid, Valencia e Girona, e contribuire così a sostenere ed elevare il talento femminile.

Lanciare un messaggio di positività, ecco il significato delle opere di Beatrice e dell’iniziativa lanciata da Sita Murt/. Le opere dell’artista sono colore in movimento, aria che le attraversa e ritmo. «Il colore trasmette energia perché parla direttamente alle emozioni senza il filtro della ragione e del pensiero. Il movimento trasmette vitalità, tutto ciò che si muove e? vivo. Ogni curva esprime femminilità e sensualità, è energia che vibra e trasmette vita - spiega Beatrice - Le mie opere nascono come risposta alla difficile situazione che stiamo vivendo a livello mondiale. Attraverso loro voglio strappare un sorriso, trasmettere un messaggio di forza, alimentare l’entusiasmo e la voglia di credere

nella bellezza».

Le donne nell’arte rappresentano ancora una percentuale bassissima. «Il mondo dell’arte è duro, perché purtroppo ancora regolato da dinamiche proprie. E il fatto di essere artista e donna lo rende ancora più complessa - racconta Beatrice - credo che le donne abbiano in comune una cosa meravigliosa: la loro intuizione. Quando sentiamo e riponiamo passione in qualcosa, la forza e l’energia di cui siamo capaci è immensa». A rafforzare questa collaborazione, i valori della sostenibilità condivisi da Sita Murt/ e Beatrice Zagato. L’artista infatti realizza le sue opere utilizzando carte in fibra di cotone puro, prodotte da cartiere locali - francesi e italiane - che seguono metodi tradizionali di produzione nel rispetto dell’ambiente. Sita Murt/ predilige per le proprie collezioni l’utilizzo di cotoni naturali e materie prime di prossimità. Le opere di Beatrice Zagato resteranno in esposizione fino al 31 agosto.