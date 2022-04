L'Italia come una scarpa da salvare. E i sassolini da togliere

L’opera dell'artista toscano Zed campeggia sulla facciata di un palazzo situato in via Tiziano Aspetti a Padova, nel quartiere Arcella, all’angolo con via Lombardi. “Una Scarpa da Aggiustare”, questo è il titolo, è un'opera in cui dentro c'è tanto di noi, della storia recente e del presente italiano. Un opera il cui messaggio si colloca tra il monito e l'auspicio. C'è l'uomo esperto che nonostante le insidie del tempo e dei tempi, lavora con i suoi attrezzi per riportare una scarpa usurata al suo antico splendore. Una scarpa, uno stivale, con i colori della bandiera italiana. Il calzolaio mentre lavora sul tacco fa cadere quelli che l'artista definisce "sassolini", anche se osservando da vicino la figura che scivola all'esterno richiama chiaramente ad altro. «Ho voluto celebrare gli artigiani che con la loro arte hanno saputo fare grande l’Italia esportando il marchio del Made in Italy in tutto il mondo. Penso che l’Italia possa essere “aggiustata” solo da chi lavora. Infatti – ha dichiarato ZED1 - la scarpa purtroppo è piegata e dal suo interno cadono dei sassolini che danno noia a chi la indossa. L’uomo invece con il naso pronunciato, è metafora di una politica non sempre attenta ai lavoratori, i quali pagano spesso caro il prezzo della burocrazia vigente in Italia per fare impresa».