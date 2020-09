La Protezione Civile di Montegrotto si esercita alle comunicazioni radio con il gruppo di Bolzano

Il Gruppo di Protezione Civile di Montegrotto Terme ha organizzato per domenica prossima, 6 settembre, una grande esercitazione sui sistemi di comunicazione via radio in collaborazione con il gruppo altamente specializzato nell'uso di questi apparati, il G.O.E.R. Gruppo Operatori Emergenza Radio - FNG Funknotruf Gruppe di Bolzano.

Esercitazione

«Il target dell’esercitazione - spiega la Consigliera comunale con delega alla Protezione civile Silvia Bonuglia - sarà simulare una richiesta di intervento di soccorsi seguito dall’arrivo di una struttura mobile che fungerà da Centro operativo Comunale, con la supervisione, supporto e ausilio del gruppo Gruppo operatori emergenza radio di Bolzano. Le squadre verranno inviate all’ultimo momento in località da definire e alcune già definite del territorio di Montegrotto Terme e di cui si fornirà agli equipaggi, coordinate GPS e i punti di stazionamento. Gli equipaggi dovranno quindi recarsi nel posto indicato, in alcuni casi già predisposti, utilizzando i mezzi in dotazione, il fuoristrada, oppure a piedi».

Veterani

«Si tratta - prosegue la Consigliera - di in momento formativo molto importante sia per i volontari "veterani" che da molti anni sono operativi, sia per i nuovi volontari iscritti, hanno dato tutti disponibilità per approfondire le conoscenze e per il supporto importantissimo che ci daranno i volontari del GOER, ai quali va il nostro ringrazimento per la splendida collaborazione che si è instaurata. Questo senso di comunanza è quello che crea un rapporto sempre più stretto tra i partecipanti ed è uno degli aspetti distintivi del volontariato».

Volontariato

«Il gruppo di Protezione civile di Montegrotto Terme afferma il sindaco - sta vivendo una fase di grande espansione, coinvolgendo sempre più simpatizzanti, cittadinanza e nuove iscrizioni di volontari, di questo, oltre che del grande lavoro svolto nei mesi dell’emergenza in collaborazione con i volontari dell’Auser, la nostra amministrazione è orgogliosa. L’esercitazione congiunta che nasce da rapporti personali nati durante i soggiorni a Montegrotto Terme del coordinatore del gruppo bolzanino mi pare un’importante momento di crescita, che darà ancora maggiore professionalità ai nostro volontari».