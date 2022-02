Provano a sfondare la finestra a colpi di accetta: l'anziana coppia di coniugi fa scappare i ladri

Si stavano avvalendo dell'aiuto di un'accetta pur di riuscire a entrare in casa, ma non si erano forse accorti della presenza dei proprietari: disavventura per una coppia di anziani coniugi, che sono riusciti a evitare l'incursione dei ladri.

I fatti

Teatro dell'accaduto via Roverate a Santa Croce Bigolina, frazione di Cittadella: come riporta "Il Gazzettino" i coniugi erano in casa quando hanno sentito dei forti colpi provenire dalla camera da letto. Gli anziani si sono dunque recati nella stanza e una volta accesa la luce i rumori sono spariti: vedendo la tapparella mezza aperta la coppia ha subito capito che dei ladri stavano cercando di intrufolarsi, tanto che il marito uscendo di casa ha visto un'auto fuggire a folle velocità in mezzo ai campi. Come raccontano i coniugi sempre sul quotidiano locale i ladri avevano prima frugato in un capanno utilizzato quale ricovero attrezzi, dove hanno trovato l'accetta utilizzata per provare a distruggere la finestra.