Scoprono i ladri in casa, ne nasce una colluttazione: pomeriggio di paura nella Bassa

Tanta, tantissima paura: brutta disavventura nel tardo pomeriggio di sabato per marito e moglie che, rientrati a casa dopo essere andati a fare la spesa, si sono trovati faccia a faccia con tre ladri.

I fatti

È accaduto a Tribano, e i protagonisti della vicenda solo l'imprenditore Luca Latini e la consorte. A raccontare sulle colonne de "Il Gazzettino" l'accaduto è proprio Latini, che spiega come a dare l'allarme sia stata la moglie che, una volta varcato l'uscio di casa, ha visto i malviventi e ha urlato. A quel punto si è precipitato in casa il marito, che da ex carabiniere senza pensarci su due volte ha agguantato uno dei tre ladri, il quale per liberarsi gli ha lanciato una sedia: a quel punto sono intervenuti i due complici, che hanno minacciato l'uomo con una bottiglia di vetro consentendo al terzo malvivente di liberarsi saltando dalla finestra. Luca Latini sottolinea sempre al quotidiano locale di essere convinto che si tratti di romeni, avendoli sentire parlare durante la fase concitata della colluttazione, ed evidenzia come siano anche riusciti a mangiare del cibo che i coniugi avevano preparato prima di uscire.